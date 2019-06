Intervistato da Sky Sport 24 in occasione del Premio Pietro Calabrese a Soriano del Cimino, il vicepresidente della Sampdoria Antonio Romei ha parlato del futuro del tecnico Marco Giampaolo, prima scelta del Milan per il dopo Gattuso: "Il presidente Ferrero e mister Giampaolo sono incontrati e si sono presi un periodo di riflessione. Le mie sensazioni? Il Milan è solo una voce. È normale che venga accostato al Milan. Marco ha detto la sua idea e il motivo di questo periodo di riflessione. Pioli candidato per il dopo Giampaolo? Ci piace".



L'allenatore abruzzese è il profilo maggiormente gradito a Paolo Maldini, che nei prossimi giorni scioglierà definitivamente le riserve sulla proposta di diventare il nuovo responsabile dell'area tecnica. Il club rossonero, che potrebbe offrire un contratto biennale (con opzione per la terza stagione), attende che prima arrivi la rescissione del contratto che lega Giampaolo alla Sampdoria fino a giugno 2020.