Intervistato da Radio24 nel corso di Tutti Convocati Michele Uva, vice-presidente della Uefa, ha parlato della situazione del calcio legata alla diffusione del coronavirus: "Purtroppo il discorso coronavirus ha avuto un'evoluzione molto rapida nelle ultime ore, per questo non ci sono ancora notizie da Nyon, in ogni caso la salute avrà la precedenza sulle decisioni sportive".



SUL FAIR PLAY FINANZIARIO - "Voglio chiarire: ho detto che la UEFA studia sempre un'evoluzione del sistema per fare da garante alle regole del FFP per rendere il sistema sempre più sostenibile. E' giusto che la UEFA monitori e che la commissione del FFP analizzi i trend prima di fare le regole. Non ho mai parlato di plusvalenze e non lo faccio adesso. Il mio era un discorso generale sul regolamento del FFP. L'esclusione del Manchester City? Molti hanno parlato a casaccio, chi decide le sanzioni sono degli organi totalmente indipendenti dalla UEFA"