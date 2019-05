L'esterno del Fenerbahce di proprietà del Chelsea Victor Moses ha parlato all'emittente turca TRT World: "Ho lavorato con molti allenatori e ho apprezzato ognuno di loro. Ma quando Antonio Conte arrivò al Chelsea cambiò tutto: è un uomo sorprendente, mi ha aiutato a credere in me stesso. Nelle due stagioni con lui abbiamo vinto campionato e FA Cup, per me è stato un punto di svolta; avrò sempre grande rispetto per lui, è un uomo eccezionale. Raggiungerlo all'Inter? Io ora sono qui al Fenerbahçe e voglio continuare a giocare il mio calcio per il momento, non so cosa mi riserverà il futuro ma questo è un grande club e io lo adoro".