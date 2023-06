Il bacio tra Victoria e Luna è stato paparazzato per primo dal settimanale Chi, ma le loro foto assieme circolano già da qualche giorno su Instagram, dove si mostrano abbracciate su uno yacht, o insieme agli altri del gruppo, in pose da ordinaria vacanza.



Si tratta di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, e della sua nuova fiamma, la modella brasiliana Luna Passos, che insieme all’italiana Martina Taglienti, altra modella emergente, fa parte della crew del gruppo romano, come riporta Oggi.it.



