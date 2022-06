Marcelo Barticciotto, ex giocatore del Colo Colo, squadra che sta corteggiando Arturo Vidal, ha svelato un retroscena a ESPN sul futuro del centrocampista dell'Inter: "Arturo Vidal ed Esteban Paredes sono venuti a salutarci in cabina. Ho cercato di strappare ad Arturo qualcosa dal suo futuro ed era con il suo rappresentante (Felicevich ndr.'. Lui mi ha detto: 'Dipende da lui', indicando il suo agente. Penso che ritorni in Sud America".