Arturo Vidal e l'Inter, un matrimonio "che s'ha da fare", per parafrasare al contrario un famoso passo dei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni: il tecnico nerazzurro Antonio Conte è stato chiaro con i dirigenti, l'arrivo del cileno deve essere una priorità totale, tanto che il club di Viale della Liberazione ha lasciato perdere tutte le altre piste parallele, compresa quella che portava a Sandro Tonali, ormai ad un passo dal Milan.



LO SCENARIO: VIA DAL BARCELLONA A ZERO - In serata è dunque finalmente iniziata la trattativa con il Barcellona da parte del classe 1987, ormai fuori dal progetto tecnico di Koeman: Vidal e il club blaugrana stanno cercando di trovare un accordo per la risoluzione, con il calciatore che vuole strappare una buonuscita e andare via a zero euro, mentre il Barcellona vorrebbe chiedere qualcosa all'Inter per il cartellino. Nel frattempo l’agente di Vidal, Fernando Felicevich, sta cercando un accordo con Marotta e Ausilio, situazione che dovrebbe sbrogliarsi facilmente.



L'OFFERTA DI MAROTTA - Accordo col giocatore, via libera gratis dal Barcellona: per quanto riguarda il contratto, l'Inter lavora su un accordo da due anni più uno, o al massimo da tre. La via è tracciata, ma in casa nerazzurra sono molto ottimisti sul buon esito della trattativa.



@AleDigio89