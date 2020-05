Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona che piace all'Inter, parla ai canali ufficiali del club blaugrana della ripresa della Liga: "È stato emozionante tornare dopo quello che è successo. Con i compagni di squadra c'era molta felicità. Saranno due mesi intensi con molti giochi da giocare in un lasso di tempo breve. Dobbiamo essere al 100% per le competizioni che ci rimangono. Il pubblico mi dà grande gioia ed entusiasmo, ma dobbiamo adattarci. Queste 11 partite saranno 11 finali, siamo tutti consapevoli che saranno molto difficili. Dobbiamo pensare a vincere nel migliore dei modi. Sarebbe un sogno vincere il nono campionato di fila, perché raggiungere un record con così tanti titoli è molto difficile. Mi sento ancora bene e continuerò a combattere per vincere trofei. Pochi giocatori nella storia lo hanno fatto e ne sono orgoglioso. Spero di vincere il nono qui con il Barcellona".