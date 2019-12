Il centrocampista cileno, secondo quanto riporta ESPN, è stato protagonista di un episodio che ben descrive come in questo momento il feeling tra le parti sia praticamente ridotto all’osso.I compagni, si apprende, hanno provato a consolarlo ma non sono riusciti a calmarlo. L’episodio ha tutte le sembianze dell’ennesimo scricchiolio tra club e calciatore, che ormai da tempo spinge per cambiare aria e ripartire da una nuova piazza.Tra le corteggiatrici c’è l’Inter di Antonio Conte, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Marotta non ha escluso l’eventualità ma al momento i 20 milioni richiesti dal Barcellona rappresentano uno scoglio importante per i nerazzurri, che non vorrebbero investire certe somme per un 32enne, nonostante il tecnico salentino stia spingendo molto per averlo in rosa., questa la linea seguita dal Barcellona negli ultimi mesi, ma ci si interroga sulla possibilità che questo nuovo episodio possa un po’ far cambiare le cose. Il cileno dà l sensazione di essere scontento e nel già complesso spogliatoio del Barcellona in questo momento sarebbe opportuno evitare ulteriori tensioni.L’Inter osserva alla finestra, Conte spera che qualcosa di positivo possa accadere e che alla fine Vidal possa tornare ad essere un suo calciatore. Il tira e molla tra il centrocampista cileno e il Barcellona è già iniziato e sembra non destinato a concludersi a breve. Il mercato è alle porte, il desiderio di Vidal è quello di cambiare aria, il Barcellona vuole accontentarlo ma solo se nelle casse entreranno 20 milioni di euro