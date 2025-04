AFP via Getty Images

Vidal: "Barcellona-Inter? Chi passa vince la Champions"

Emanuele Tramacere

19 minuti fa



Il doppio ex di Inter e Barcellona, ma anche storico grande centrocampista di Bayern e Juventus, Arturo Vidal si è concesso in un'intervista a AS.com in Spagna in cui ha parlato della semifinale di andata di Champions League che metterà di fronte i nerazzurri e i blaugrana.



Il centrocampista cileno non si riesce a sbilanciare su chi passerà il turno in questo doppio confronto, ma è certo che, chi vincerà in questa sfida, alla fine alzerà la coppa dalle grandi orecchie nella finalissima dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera.



"È dura, è dura dire chi passerà. Credo che una delle due, alla fine, vincerà la Coppa. Il Barça è una squadra molto veloce, giovane, in più sono carichi. L'Inter è più tattica, più matura e ha giocatori più esperti. Sarà una bella sfida, spero che una delle due vinca la Champions"