Intervistato da Mediaset Infinity il centrocampista dell'Inter, Arturo Vidal, ha parlato della sfida di Champions League vinta contro lo Sheriff, della sua condizione e della sfida contro la Juve.



VITTORIA IN CHAMPIONS - "Era difficile pensare che questa squadra non potesse vincere, è successo anche l'anno scorso. Però ora abbiamo vinto, dobbiamo continuare così migliorando un paio di cose".



CONDIZIONE - "Questo è il vero Vidal? Sì, l'anno scorso è stato molto difficile. Non avevo fatto la preparazione perché sono arrivato tardi, ora è diverso: sono contento e al cento per cento".



LA JUVE E BONUCCI - "Spero di essere pronto per domenica per tutto l'anno. Bonucci ha detto che l'Inter ha vinto lo scudetto per demeriti della Juve? Ah ah ah. Hanno la possibilità di avere la rivincita: vediamo in campo chi è il più forte quest'anno".