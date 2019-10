No a Juve e Inter: Arturo Vidal ha le idee molto chiare e lo ribadisce in un'intervista al quotidiano spagnolo Sport: "Inter e Juve? Sono felice qui, sono venuto per vincere e aiutare la squadra a farlo. Sono diventato importante, non cambierò squadra ogni volta che si apre il mercato. Se poi l'allenatore o la società mi dicono che dovrò partire, lo farò. Non ho problemi, penso di avere ancora molto da dare qui e voglio raggiungere gli obiettivi come la Champions League. Voglio tutto, anche rivincere la Coppa del Re e la Liga. So che sarà difficile, ma possiamo farlo e siamo affamati".