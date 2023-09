L'ex calciatore dell'Inter e della Juve Arturo Vidal, intervenuto sul suo canale Twitch, non ha chiuso le porte ad un ritorno in pianta stabile in Cile:



"Colo-Colo? Il Cile è casa mia. Ovviamente mi fa venire voglia di tornare, vedere la gente , l'amore che si prova. L'ho sempre detto, ad un certo punto, se Dio vorrà, se si presenterà la possibilità, non esiterò a venire".