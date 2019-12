Arturo Vidal vuole l'Inter. E sta tirando la corda per convincere il Barcellona a lasciarlo partire già nel prossimo mercato di gennaio. Secondo il quotidiano spagnolo ABC, anche per questo motivo il centrocampista cileno ha denunciato il club catalano alla commissione mista della Liga e dell'assocalciatori spagnola per presunti mancati pagamenti di alcuni bonus previsti dal suo contratto. ​Relativi allo scorsa stagione per un totale di 2,4 milioni di euro.