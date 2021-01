Arturo Vidal è stata una delle note più dolenti dell'Inter nella vittoria ottenuta per 6-2 contro il Crotone nella prima uscita stagionale del 2021. Il centrocampista cileno è stato protagonista in negativo in entrambe le reti segnate dai calabresi e ha scatenato i social per una condizione atletica ben lontana dal 100% richiesto da Antonio Conte, il quale, non a caso, lo ha bacchettato anche a mezzo stampa.



Strano per un guerriero come il cileno, abituato a dare il 100% in campo, strano anche perché a casa, la compagna Sonia Isaza è letteralmente una donna appassionata e attentissima al fitness. Il suo profilo instagram, infatti, è pieno di video tutorial, di allenamenti in cui la bella Sonia mette in mostra un fisico curato, sexy e tirato a lucido.



Ecco le sue foto e i video nella nostra gallery, che Vidal possa prendere ripetizioni a casa per tornare dominante?