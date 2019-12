Arturo Vidal vuole l'Inter e l'Inter vuole Arturo Vidal. Il club nerazzurro ha già trovato un principio di intesa con il giocatore per l'approdo in nerazzurro e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport il giocatore ha già detto sì alla proposta contrattuale presentatagli da Marotta: due anni e mezzo fino al 30 giugno 2022 con ingaggio confermato, ma spalmato su un anno in più rispetto all'attuale durata e quindi con un risparmi sull'impatto annuo a bilancio.