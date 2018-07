L'Atletico Madrid è pronto a dare battaglia all'Inter per Arturo Vidal. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo è sulle tracce del cileno, che vorrebbe però tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra. Al momento il mercato di Ausilio è però bloccato e solo dopo la cessione di Joao Mario potrebbe partire l'assalto al centrocampista ex Juventus.