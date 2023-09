Dopo aver attaccato il Milan, grande rivale dei tempi in cui militava in Serie A con Inter e Juventus, il centrocampista dell'Athletico Paranaense Arturo Vidal è passato alle leghe estere. Durante una diretta sul suo canale Twitch, il cileno ha parlato della gestione di Cristiano Ronaldo da parte di Erik ten Hag al Manchester United:



"Quell'allenatore è entrato male. Come fai a far fuori Cristiano Ronaldo? Questi ragazzi sono fatti così. Ecco perché a volte i tecnici lasciano un casino tremendo. Terribile. Non so come la penseranno... Prendiamo Cristiano, era il bomber e lo ha accantonato". Poi, l'attacco a Jorge Sampaoli, allenatore del Flamengo che condivide con Ten Hag un tratto... fisionomico: "I pelati sono molto complicati"