da 6,5 milioni netti a stagione fino al 2022 (con opzione per i nerazzurri di prolungare fino al 2023)., se arrivasse un'offerta giusta per il classe 1987 ex Barcellona. Ieri, dopo la vittoria con la Bolivia in Coppa America, sono arrivate le parole dell'entourage del centrocampista cileno, ai microfoni di La Tercera: "".. Senza la certezza di riuscirci. L'ex Juve è stata una delle poche note negative della stagione dei campioni d'Italia. Qualche infortunio di troppo, un'espulsione pesante in Champions contro il Real Madrid, 30 presenze stagionali e due gol soltanto, uno dei quali però a suo modo 'storico', a sbloccare il risultato nel 2-0 del 17 gennaio contro la Juventus. Da settembre 2020 tutto è cambiato, per Vidal e per l'Inter.. Un giocatore di 34 anni, che arriva da una stagione non entusiasmante a livello personale, e che soprattutto ha un ingaggio così pesante,per la prosecuzione del progetto vincente nerazzurro, affidato alla gestione di Simone Inzaghi.i, con l'obiettivo di provare a trattenere i giocatori più importanti della rosa. Vidal fa parte dell'altra lista, quella dei cedibili. In questa situazione, è chiaro che. Sperando che non siano fuochi di paglia come l'interesse del Marsiglia.