Separati dai tempi della Juve, ma Arturo Vidal non ha dimenticato Antonio Conte. Intervistato da L'Equipe, il centrocampista del Barcellona ha parlato così dell'attuale allenatore dell'Inter: "Conte è stato fondamentale per la mia formazione. Da giocatore era un po' come me, mi ha insegnato molto sul posizionamento difensivo ma anche in attacco. Grazie a lui ho iniziato a segnare molti gol: tatticamente è un mostro. Poi, ho avuto la possibilità di lavorare con Ancelotti, Sampaoli, Allegri e Guardiola: ognuno mi ha trasmesso qualcosa".