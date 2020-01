Arturo Vidal, più di tutti. Antonio Conte è stato chiaro con Marotta, per fare il salto di qualità e lottare fino alla fine con la Juventus per lo scudetto, ha bisogno di un guerriero in mezzo, o meglio del 'Guerriero'. Il cileno è la priorità, il primo obiettivo di mercato dell'Inter, che in queste ore ha parlato con ​il suo agente Fernando Felicevich per studiare la strategia, che tradotto significa l'offerta giusta da presentare al Barcellona.



IL SI' NON BASTA - La situazione è quella di sempre, Vidal ha dato il suo ok al ritorno in Italia e spera di tornare a lavorare presto con Conte, l'allenatore che gli ha fatto fare il salto di qualità in carriera, un uomo che stima professionalmente, il problema è rappresentato dal Barcellona, che al momento spara alto per il suo cartellino. Nonostante non sia una prima scelta di Valverde, con il quale il rapporto è tutt'altro che idilliaco, Vidal è considerato una risorsa per i blaugrana, che per lasciarlo partire vogliono tra i 25 e i 30 milioni di euro.



STRATEGIA - L'Inter è in attesa, Vidal attualmente è in Arabia Saudita per giocare la semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Atletico Madrid, in programma giovedì. Se Messi e compagni batteranno i colchoneros giocheranno domenica la finale contro Real Madrid o Valencia, se invece usciranno sconfitti dalla sfida di Gedda rientreranno in Spagna. Solo a quel punto le parti torneranno ad aggiornarsi. L'Inter è pronta a fare il massimo per Vidal, ma non è disposta ad aspettarlo fino a fine mercato. Dentro o fuori, si decide tutto entro le prossime due settimane. Se dovesse arrivare la fumata nera Marotta vuole avere il tempo materiale per valutare altri obiettivi.