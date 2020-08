Arturo Vidal è a un passo dall'essere scaricato dal Barcellona che sta addirittura pensando di rescindere il suo contratto pur di risparmiare i soldi del suo ricco ingaggio. Tante sono le piste per il suo futuro con tanti club italiani da sempre interessati.



Sicuramente non ci saranno problemi per tenersi in forma dato che anche a casa Vidal ha qualcuno pronto a tenerlo in riga. Si tratta della compagna Sonia Isaza con cui ci sono stati tanti tira e molla in passato e che è appassionatissima di fitness.



E il fisico lo dimostra, come le sue foto in bikini che fanno il giro del web e che vi mostriamo nella gallery.