L'Inter e Arturo Vidal, un interesse di vecchia data che si rinnova in ogni sessione di mercato da due anni a questa parte, ma che verosimilmente non porterà a niente più di più concreto nemmeno stavolta. Il centrocampista cileno oggi al Barcellona ha agitato a lungo il sonno di Luciano Spalletti, che ha soltanto sognato nell'estate 2017 di avere in lui il rinforzo di prestigio per il centrocampo e per il quale anche nel bimestre luglio-agosto 2018 è stato fatto un pensiero, prima del blitz quasi a sorpresa dei catalani. Che, dopo meno di un anno, sono pronti a rinnovare la fiducia all'ex Juve prolungandogli il contratto dal 2021 al 2022.



UN JOLLY PER VALVERDE - Dopo un avvio complicato infatti, nel quale Vidal ha faticato ad accettare la tanta concorrenza in mezzo al campo e un impiego molto centellinato da parte di Valverde, negli ultimi mesi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni blaugrana, collezionando 10 maglie da titolare nelle ultime 12 di campionato da fine a gennaio ad oggi e garantendo un rendimento sempre di qualità. Tanto da spingere il suo allenatore a elogiarlo pubblicamente: "Una delle sue caratteristiche è di dare tutto, di fare sempre qualcosa in più e di dare entusiasmo con questo atteggiamento ai suoi compagni". Un jolly importante per carisma e ed esperienza, che rischia però nella prossima stagione di vedere ulteriormente ridotto il proprio minutaggio con l'arrivo di un top come Frenkie de Jong dall'Ajax. IPOTESI RINNOVO - Considerazioni che, secondo il quotidiano spagnolo Sport, hanno spinto alcuni club cinesi e ancora una volta l'Inter a effettuare qualche sondaggio col suo entourage e il Barcellona. La formazione capolista della Liga ha raccolto il segnale e ha deciso di attivare una strategia per mettersi al riparo dal rischio di perdere un giocatore prezioso anche se non titolare fisso e a un prezzo "di saldo". Nasce da qui l'idea di allungare fino al 2022 la durata del contratto attualmente in essere, un messaggio chiaro alle pretendenti circa la volontà di non concedere sconti in caso di trattativa. Vidal è stato acquistato per 25 milioni di euro dal Bayern Monaco e la sensazione è che, pur trattandosi di un classe '87, per l'Inter o chi per essa non ci sarà un trattamento di favore in caso di cessione.