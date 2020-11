Arturo Vidal sfiderà di nuovo la Juve, da avversario. Il centrocampista dell'Inter ha parlato così al Corriere dello Sport: "Che effetto farà giocare contro la Juve? Un effetto un po’ strano, ma darò sempre il massimo per la squadra che ha fatto di tutto per avermi. Io sono uno che lascia sempre il cuore in campo e lo farò sia contro la Juventus sia contro gli altri avversari che sfideremo. Voglia di rivincita con Ronaldo? Quella è acqua passata. Io punto a battere qualsiasi formazione ho di fronte, per essere il migliore. Questo indipendentemente dal nome dell’avversario".