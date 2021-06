Che futuro per Arturo Vidal? Il centrocampista dell'Inter ha un contratto blindato e da 7,5 milioni di euro all'anno in nerazzurro, ma il club sta cercando una soluzione sul mercato per abbassare un monte ingaggi che necessita di una riduzione. E una soluzione potrebbe arrivare dal Sud America con il Flamengo che da sempre è in prima fila per lui. Intervistato da W Radio in Cile dove è impegnato per la Copa America, Vidal ha per la prima volta aperto all'addio all'Inter per un passaggio in Brasile con la maglia rossonera del Mengao.



FUTURO - “Giocare un giorno per il Flamengo? Certo! Dico sempre che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma forse l’anno prossimo verrò qui. Sarebbe un sogno. La mia fame resta quella di sempre".



LA COPPA AMERICA - "Brasile e Argentina sono le favorite. Noi stessi stiamo migliorando gara per gara, questo ci dà fiducia. Ci sono stati un paio di giorni complicati. In Cile si parla molto, si critica molto invece che appoggiarci. Però questo ci unisce, sappiamo che rappresentiamo il Paese".



EUROPEI - "Gli Europei? Ho visto quasi tutte le partite. Si vede un calcio più fluido, c'è il pubblico e l'ambiente è differente. Si percepisce la differenza".​



MESSI E IL BARCELLONA - "Giocare nel Barcellona mi è piaciuto, ma anche in altre squadre ho avuto ottimi compagni. Con Messi ho stretto una grande amicizia, credo che continuerà al Barcellona“.