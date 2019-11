Proprio nel momento in cui il suo nome sembrava essere tornato in auge dalle parti di Barcellona; proprio quando, dopo diverse panchine indigeste, il suo minutaggio in maglia blaugrana stava aumentando considerevolmente, ecco che arrivano le dichiarazioni di Arturo Vidal che spaventano tifosi e dirigenza del Barcellona: "Mi piacerebbe stare qui per sempre, però devo essere obiettivo e vivere giorno dopo giorno" esordisce il cileno ai microfoni di TV3.



'VIA SE NON SONO IMPORTANTE' - Senza troppi giri di parole il centrocampista ex Juve e Bayern Monaco rivela: "Se a dicembre o al termine della stagione non mi sentirò abbastanza importante qui dovrò prendere una decisione e cercare altri orizzonti per essere di nuovo importante". Dichiarazioni forti da parte del classe '87 che rimane uno degli obiettivi principali per l'Inter di Antonio Conte che lo ha già allenato ai tempi della Juve e che vede in lui un'ottima soluzione per la mediana neroazzurra. Chissà che la promessa di un ruolo da titolare a Milano non riesca a convincere Vidal a tornare in Italia.