Via dal Barcellona a gennaio. E' quello che si augura Arturo Vidal, che ha tanta voglia di cambiare aria, di trovare un club nel quale possa essere al centro del progetto. L'Italia è il suo più grande desiderio, in Serie A si è formato come calciatore, dalla Serie A vorrebbe ripartire. Non è mistero che il cileno sia nel mirino dell'Inter, con Conte che cerca un giocatore con le sue caratteristiche, negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Juventus, che ha preso una posizione netta.