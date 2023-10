Continua a volare l’Adana Demirspor di Patrick Kluivert, terza forza del campionato turco alle spalle della coppia formata da Fenerbahce e Galatasaray, trascinata nuovamente dalla ex coppia del Milan formata da Mario Balotelli e M’Baye Niang. Il primo, rientrato in Turchia dopo la più che positiva esperienza nella stagione 2021/2022 (18 centri in 31 partite) ha trovato la terza rete in altrettante partite nel 3-0 casalingo rifilato al Konyaspor, mentre la punta francese ha realizzato addirittura una doppietta e ha portato il suo bottino complessivo a quota 6 gol in 10 giornate.



Uno dei due gol è arrivato nei minuti finali su calcio di rigore e a “contendere” l’esecuzione del tiro dal dischetto è stato proprio Supermario, che ha inscenato con l’amico una gag per decidere chi dovesse battere. Il più classico dei “carta, forbice, sasso”, vinto da Niang per il divertimento di entrambi.







Mbaye Niang y Balotelli, que ya compartieron vestuario en el Milan, se la jugaron a un “Piedra, papel o tijera” para ver quién lanzaría el penal vs Konyaspor.



Niang anotó doblete y Balotelli su tercer gol este año. Adana DS sigue intratable en casa.pic.twitter.com/cEKHOeyLIB — Alejandro (@AleParra__) October 28, 2023