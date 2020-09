Nella giornata di ieri i presidenti e i dirigenti dei 20 club di Serie A si sono riuniti a Milano per l'assemblea di Lega che ha portato alla storica apertura all'ingresso di fondi privati per la compravendita dei diritti tv. Oggi la notizia della positività del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis al Coronavirus, ma ieri al suo arrivo a Milano e all'uscita dall'hotel non ha indossato la mascherina. Ecco il video.