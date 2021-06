Mottarone, c'è un video che ormai molti hanno visto, il video di quando la cabina sta arrivando alla stazione della risalita, si impenna, mostra il fondo, scivola, precipita all'indietro. Non si vede lo schianto che avviene dietro una piega del terreno, non si vede sangue, non si vedono membra umane, non si vedono cadaveri, non si vedono volti terrorizzati. Si vede come è avvenuto l'incidente mortale, si vede in qualche modo anche il perché è avvenuto: la cabina va all'indietro frenata da nulla perché i freni erano stati resi inattivi dai "moschettoni".La Procura che indaga ha lamentato una sorta di fuga di notizie inerente materiale probatorio.Voci dal Pd qualificano il video come "osceno", voci dalla Lega dicono "non è cronaca", voci da M5S parlano di "pagina indegna", l'Ordine dei Giornalisti condanna. Con tutto il rispetto per le opinioni altrui (in queste materie ciascuno dovrebbe mai essere certo si sé al mille per mille). C'è in giro a tonnellate e a fiumi materiale e produzione "giornalistica" che suona ai citofoni dei parenti delle vittime, che porta in studio e istiga lacrime e invettive, che induce se non estorce polemiche e accuse, che indulge nel buco della serratura e di questo si compiace. L'Ordine dei giornalisti ha sempre metabolizzato tutto, mai un brivido di fronte al cronista microfono alla mano che domanda al parente del morto: cosa prova? I partiti politici? Un po' vanno capiti: cosa sia cronaca lo ignorano, per loro esiste solo propaganda. Per cui un link sciocco come quello cabina che precipita uguale propaganda pro orrore è per la mente collettiva del ceto politico pensiero naturale. Quel video qualcuno lo ha pubblicato, qualcuno no, qualcuno lo ha fatto a metà. Con tutto il rispetto per tutte le scelte,. Cronaca che non inzuppa il pane né nel sangue né nel dolore.Le chiamano pene pecuniarie. Cioè quando vieni condannato a pagare in denaro. Una certezza c'è, non della pena. C'è la certezza che non si paga davvero: in cinque anni, dal 2015 in poi, di un ammontare di pene pecuniarie pari a 16 miliardi di euro ne risultano effettivamente pagati 15...milioni!Il Paramento c'è e ha battuto un colpo. Spesso si dice e si lamenta venga mortificata la sua "centralità". Che mai sarà questa centralità? Eccola: iQuando si tratta di mance a categorie, gruppi o territori il Parlamento ritrova la sua funzione e centralità. Poi, espletata la missione parlamentare di spargere mance, il Parlamento si ritrova con un problema: chi non è stato toccato da questo giro di mance si ingrugna, a chi non tocca la mancia quello si ingrugna. E allora il Parlamento che fa? Aspetta, vigile e paziente, il prossimo giro di bilancio per imporre nuovo pedaggio per nuove mance.