Intervistato da BeInSports, l'ex difensore di Manchester United e Inter Nemanja Vidic si è espresso in questi termini sul suo futuro: "Mi piacerebbe fare l'allenatore e un giorno sarebbe bello essero allo United. Non è la squadra di qualche anno fa, è costruita a immagine e somiglianza di Mourinho. Questo è il suo tipo di calcio, ma non mi pare giusto criticarlo".