L'allenatore del Nizza, Patrick Vieira ha parlato del futuro di Mario Balotelli confermando non solo che in questo momento è fuori rosa, ma che l'addio al club francese è sempre più vicino.



FUORI ROSA - "Mario Balotelli non farà parte della squadra neanche sabato contro lo Strasburgo".



CONTRATTO - "Il suo contratto è in scadenza in estate e gli abbiamo già comunicato che non sarà rinnovato".



ADDIO A GENNAIO - "Se è possibile che lasci il Nizza già a gennaio? Ufficialmente è sotto contratto con noi, ma sicuramente tutto è possibile".