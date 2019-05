Patrick Vieira apre alla possibilità di allenare l'Arsenal un giorno: "Sono stato privilegiato ad aver potuto lavorare con Wenger e quello che ha detto ("Allenerà l'Arsenal") mi ha lusingato: se un giorno allenerò i Gunners, allora lo porterò fuori a cena e pagherò io la cena!. Non l'ha detto per mettermi pressione, ma è solo lusinghiero che l'uomo che ha guidato per più di 20 anni lì pensi che io abbia le qualità di allenare l'Arsenal un giorno. E mi piacerebbe poter allenare una mia ex squadra", riporta Sky Sports UK.