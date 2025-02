Vieira: "Malinovskyi migliora, vi racconto Onana. Ma non paragonateci all'Atletico Madrid di Simeone"

Getty Images

Il tecnico delPatrickha parlato in conferenza stampa verso la gara della 27esima giornata contro l'Empoli:"E' una partita importante. Ma non più importante della prossima di Cagliari o dell’ultima di Milano. Nella nostra posizione vuole dire che tutte le partite che giocheremo sono importanti. Ho chiesto ai ragazzi di essere concentrati, uniti e continuare a lavorare come hanno sempre fatto".- "Sta facendo progressi, continua ad allenarsi con la squadra ma non dimentichiamo che sta crescendo dopo l’infortunio che ha avuto. E’ ancora un po’ indietro per giocare queste partite. Sta crescendo ed è una cosa positiva".

- " Ha fatto anche lui una settimana di lavoro molto interessante, si è allenato tutta la settimana con la squadra, non ci sono problemi per iniziare la partita. Milan è il nostro capitano, ha esperienza ed è importantissimo".- "Sono molto contento di quanto sta facendo in questo momento. E’ arrivato da pochissimo tempo, sta capendo meglio come stiamo giocando e i compagni che ha a fianco. Come caratteristiche è un po’ più Masini e Frendrup. Onana è un numero 8. Ha qualità per andare avanti e dare supporto ai nostri attaccanti. E’ un giocatore box to box".

- "Sta facendo bene anche lui, c’è scelta. Quando i giocatori stanno meglio spetta a me fare le scelte per avere una squadra competitiva"."Non c’è niente da dire, questo è il passato. E’ importante per me la partita di Empoli. Non voglio perdere energia su quello che non posso controllare".- "E’ un giocatore importante per la società, prende più responsabilità. Sono molto contento del suo lavoro per la squadra. Tecnicamente è un calciatore che può guidare il nostro gioco offensivo. Sul campo lo vedo con più fiducia, ha ancora due-tre step da fare perché ha la qualità e lui deve utilizzare la squadra per far vedere la sua qualità. E’ un giocatore importante, ci sono un paio di elementi del suo gioco per migliorare".

"Non sono Simeone e noi non siamo l’Atletico Madrid. La cosa che mi piace è come gestiamo la partita. Vedendo l’ultima a San Siro, volevamo avere più possesso però dobbiamo accettare che giochiamo contro l’Inter e non possiamo avere il possesso. La cosa che mi è piaciuta della squadra è aver accettato questo, ho visto undici giocatori che hanno lavorato tanto. Questo è un punto forte per la nostra squadra".- "E’ un giocatore che mi piace tantissimo. Ha tecnica ed è un giovane che deve crescere. E per crescere deve giocare. E’ un giocatore che ha qualità, capisce tatticamente il gioco e possiamo utilizzarlo come centrale o sulla fascia sinistra. E’ un giocatore importante con la qualità tecnica e che mi piace tanto".