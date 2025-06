Vieira, niente Inter: i motivi del no e gli argomenti del Genoa per proseguire insieme

Due no in poche ore per l': prima quello da parte, poi quello. Che, però, stando a quanto riporta Il Secolo XIX, ha opposto lui stesso un garbato rifiuto dinanzi all'interessamento della squadra nella quale ha militato da giocatore nella seconda parte del primo decennio del Duemila., in sostanza, la risposta di Vieira alle lusinghe nerazzurre, che poi avrebbero trovato solo 500mila euro di penale da pagare per liberare il tecnico dal contratto col Grifone come ultimo ostacolo. Invece, la scelta è ricaduta su Cristian Chivu , allenatore del Parma ed ex tecnico proprio delle giovanili nerazzurre, fino alla Primavera.

I liguri, che hanno trovato in Vieira un porto sicuro dopo un avvio di stagione pericolante con Gilardino dopo le cessioni di Retegui all'Atalanta e di Gudmundsson in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, hanno dimostrato grande volontà di trattenere l'allenatore francese, convincendolo con la, sulla scia del predecessore Gilardino.