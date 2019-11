Patrick Vieira, allenatore del Nizza, parla di Mario Balotelli, suo ex compagno all'Inter e al City, nonché suo ex giocatore in Francia, nella conferenza stampa del Golden Foot: "E' stato un vero piacere per me allenarlo. Per lui è difficile capire che il calcio è un gioco di squadra, per essere un leader devi metterti al servizio della squadra. Lui ha un talento speciale, mi è dispiaciuto non essere riuscito a tirare fuori il meglio di lui, ma ha ancora tempo per imparare".