"Per adesso mi sembra impossibile, c'è proprio un problema di personalità, alla prima difficoltà la squadra si squaglia, non hai grandissimi giocatori che riescono a cambiare la situazione del momento, l'allenatore dovrebbe darti quel qualcosa in più in quei frangenti". Cosi l'ex difensore del Milan Pietro Viechowod sulla possibilità che i rossoneri possano conquistare un posto in Champions League.