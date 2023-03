L'ex difensore tra le altre della Sampdoria Pietro Vierchowod, presente a Milano per onorare la memoria dell'ex compagno Gianluca Vialli, ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato,com:



"Vialli? Un amico, ma anche un perfezionista. Quando scendevamo in campo con lui eravamo più tranquilli. Gli piaceva vivere, era uno stimolo in più anche per noi. Giocatori con il carisma di Vialli fanno vincere le coppe, per questo mancano quelle negli ultimi anni alla Juve. In campo te lo faceva capire che qualcosa non andava".



ITALIA - "Il problema? Troppi stranieri. Perché devo andare a prenderli? Una volta i migliori al mondo volevano venire a giocare qua, ora non più. Ai miei tempi arrivavano Zico, Falcao, Maradona, gente da cui imparare. Da quelli che arrivano ora non si impara nulla. Retegui? Abbiamo visto anche altri giocatori fare bene all'inizio, è presto per fare paragoni e tirare somme. Noi in tanti ruoli siamo scoperti, le grandi squadre hanno solo stranieri, è difficile per un ct in questo modo. Se non fai giocare i giovani e si ha paura... E non è vero che costano meno gli stranieri. Faccio fatica a indicare 5 giocatori pronti per la Nazionale, alcuni imparano ma poi vanno a giocare altrove".