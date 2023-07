oggi. L'ex attaccante di Inter, Juve e Milan ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Ho festeggiato a Formentera, chi voleva venire è venuto. Avrei voluto festeggiare anche con mio nonno, è stato il primo a credere in me e mi manca tantissimo".. Il 9 era il compleanno del grande Gianluca: in campo dava sempre tutto, che poi è l'aspetto che ha accompagnato tutta la mia carriera.Poi a Ravenna mi sono innamorato della Romagna, purtroppo siamo retrocessi, ma volevo restare anche in Serie C. Invece andai a Venezia dove incontraiLa costante della mia vita sono gli amici: ancora oggi mi porto dietro ovunque vado lo spogliatoio e la sua atmosfera. Quante cazzate diciamo!: prima non ti potevi proteggere, ora coi social puoi rispondere. Rispetto le opinioni di tutti, ma vado avanti per la mia strada, come ho sempre fatto: se mi guardo indietro sono stra fiero. E cambiare a 50 anni sarebbe una follia.Ho appena parlato a dei ragazzi di 15-16 anni selezionati da uno sponsor: vi diranno mille cazzate, ho detto, ma siete soli, dovete soffrire tutti i giorni, lavorare fino all’infinito, se no fra due tre anni scenderete di livello. Allenatevi sempre.Quando ho firmato il primo contratto con la Juve, per 5 anni, in famiglia piangevano tutti: brindavano e dicevano 'ce l'hai fatta, sei a posto per tutta la vita!'. Ho una coscienza politica? Di base non credo mai a nessuno. Ho una mia idea, ma ci sono troppe bugie da tutte le parti: sono molto scettico.