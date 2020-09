Passato dalla conduzione di Pardo a quella di Chiambretti, Tiki Taka divorzia con Christian Vieri. L'ex attaccante della Nazionale ha confermato in un'intervista al Corriere della Sera: "Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall'oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali".