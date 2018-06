Lieto evento in vista per Christian Vieri e Costanza Caracciolo: stando alle ultime indiscrezioni riportate da Vogue, la ex Velina sarebbe già al quinto mese di gravidanza e avrebbe di recente organizzato una cena per comunicare alle amiche che si tratta di una femminuccia e che probabilmente nascerà a settembre. Di ufficiale però non c’è ancora nulla: la coppia, infatti, per adesso preferisce mantenere il massimo riserbo. Fiocco rosa dunque: scelta dovuta alla brutta esperienza vissuta ad autunno, quando purtroppo la gravidanza non andò a buon fine. Le foto di Costanza sulla spiaggia Portofino, dove mostra un pancino ben più che sospetto, non lasciano spazio a fraintendimenti.