Christian Vieri, ex attaccante tra le altre di Inter e Lazio, parla in diretta su Twitch del momento in casa nerazzurra: "Conte ha stravolto in due anni l’Inter e devo fargli i complimenti. Eriksen doveva giocare in mezzo al campo, Alexis Sanchez è un titolare e poi c'è Lukaku che secondo me è migliorato tantissimo grazie a lui. In Inghilterra faceva tantissimi gol, non era mai stato così lucido e faceva fatica. Qui si è visto il lavoro di Conte, uno che ti fa fare un gran lavoro. L'ha messo in condizioni perfette; lui aveva bisogno di un tecnico così, che lo martella. Romelu più si allena e meglio sta, oggi è in forma incredibile".