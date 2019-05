Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, parla dagli studi di Tiki Taka dell'ultima giornata di campionato: "Udinese-Inter? Non era una partita da Champions: con l'Udinese voleva vincere, ma hanno il Chievo e se fanno sei punti in casa vanno in Champions League. Ci sta che qualche partita non fanno gol, quale è il problema? Non perdono, con la Juve hanno fatto una buona partita e nessuno diceva che erano in crisi".



SULLA MOVIOLA - "De Maio-Icardi? E' rigore! Al Var dove sono? Io sono d'accordo che l'arbitro è a dieci metri e lo deve vedere, ma se non lo vede, e non si sa perché, quei quattro pappagalli cosa stanno su a fare? Questi tutte le domenice fanno così: l'arbitro non lo vede, ma quei quattro là perché non lo vedono?".



SUL 5 MAGGIO - "Abbiamo perso, che cazzo è successo? Abbiamo perso. Lazio senza stimoli? E' quello che dicono tutti, ma non è così. Siamo in vantaggio due volte, non siamo riusciti a tenere il vantaggio e niente, abbiamo preso quattro gol".