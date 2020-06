Ubaldo Pantani e Federico Russo imitano Christian Vieri e Lele Adani In diretta Instagram e improvvisata, l'imitazione di Christian Vieri e Lele Adani con la loro Bobo TV, insieme a Federico Russo Quelli Che Il Calcio torna domenica su Rai2 Pubblicato da Ubaldo Pantani su Mercoledì 3 giugno 2020

Mille volti, un solo grande genio: quello di Ubaldo. A volte, a volte, a volte, ma anche tanto, tantissimo calcio, con, solo per citarne due. Nel periodo di quarantena, il noto imitatore ha fatto dell’attualità virtù, rifacendo, a suo modo, un appuntamento cult in era lockdown: le dirette Instagram traI due exerano soliti ritrovarsi, verso mezzanotte, sul profilo dell’ex centravanti della, lo stesso ha fatto Ubaldo, nei panni di Bobo, con Federico, nelle vesti di Adani. Niente trucco, niente effetti, solo gestualità e voci. Uguali. Identici. Sembrava di rivedere l’originale. Vedere per credere.