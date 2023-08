Botta e risposta nel corso della BoboTV fra Antonio Cassano e Bobo Vieri sul super colpo Romelu Lukaku alla Roma.



Secondo Vieri il merito dell'affare va a José Mourinho: "Dybala va alla Roma perché c'è Mourinho. Paredes va a Roma perché c'è Mourinho, Lukaku va alla Roma perché c'è Mourinho".



Cassano invece ha così replicato: "Bobo, non lo voleva nessuno. Se Lukaku è quello di Conte, la Roma arriva fra le prime 4. Ok. C'è una differenza: non c'è Conte, Lukaku non ha fatto la preparazione quest'anno. Se sta bene fisicamente, in Italia fa la differenza. Quanto tempo avrà bisogno per entrare in forma? Mi auguro faccia 25-30 gol alla Roma ma parliamoci chiaro, quello che ha fatto negli ultimi due anni non è stato bello".