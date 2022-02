Christian Vieri pazzo per Dusan Vlahovic. L'ex attaccante alla BoboTv ha parlato così: "E' forte, sa giocare, lo sa fare anche da solo. E' cattivo, è una belva. Potrà solo migliorare con la Juventus e la squadra farà un salto di qualità con lui. Vlahovic sa andare in porta, crea tanto e la squadra cresce: e poi ha Dybala, Cuadrado, ha tutto. E porta la squadra trenta metri più su. Anche Dybala avrà più spazi e farà meglio sicuramente. Agnelli ha fatto un colpo devastante: per me possono vincere tutte le partite che restano in campionato".