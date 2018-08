Bobo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Milan: “Dopo Ronaldo è Higuain il migliore acquisto fino ad ora. Non è facile perché ha un ingaggio alto, al Milan è arrivato Leonardo e capitan Maldini. I giocatori capiscono che ora c’è una società seria che fa le cose per bene. Se Higuain sceglie il Milan, che non è neanche in Champions League, vuol dire che crescerà. Il più grande colpo è Higuain al Milan. Leonardo e Maldini sono due persone serie. Il gruppo Elliott ha fatto due grandi acquisti. Quanto ti presenti con Leo e Paolo vuol dire che fai le cose in maniera seria. Il Capitano ha avuto tante occasioni per tornare, ora crede in questo progetto e sono contento per lui, gli faccio l’”in bocca al lupo”. Il Milan tornerà ai suoi livelli”