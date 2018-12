Christian Vieri, ex attaccante - tra le altre - di Juventus, Inter e Milan, ha parlato a Sky Sport della sconfitta di ieri dei nerazzurri: "Quando si fa una sostituzione che non piace alla gente, bisogna subito mandare via l'allenatore, ma così si cambiano 20 tecnici a stagione. Spalletti è un grande allenatore, non vince perché non può fare miracoli, non è Harry Potter. Non avrei tolto Politano, ma è lui l'allenatore. Icardi? Segna se viene servito, se la squadra non crea lui fa più fatica".