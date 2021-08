Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Christian Vieri, ha espresso la propria opinione sull'Inter di Simone Inzaghi.



"Ho visto Dzeko bene, si sa che è bravo però. Calhanoglu bene bene bene, ha fatto un grandissimo gol, grande gol. L'Inter è tosta, bene bene, è lì per lo scudetto. Pensavo molto peggio, via Lukaku, Hakimi, e invece bene. Il Genoa non era forte? Lo so anche io, ma le partite le devi giocare e vincere. L'Inter è solida e tosta, sarà lì fino alla fine a lottarsela. Pensavo un patatrac, sono andati via i due più forti del campionato, Hakimi al PSG fa 20 gol. Dzeko? Giocatore già maturo, non ha fatto fatica ad inserirsi. Bene anche Calhanoglu".