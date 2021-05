Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, parla in diretta su Twitch alla Bobo Tv della sfida di sabato tra i nerazzurri e la Juve: "Per me l'Inter vince a Torino. Futuro Juventus? Se non fai la Champions, Ronaldo va via al 100%. A parte il patatrac finanziario, andranno via in tanti. Qui non vanno in Champions, è un fallimento importante. Andranno via tanti giocatori".