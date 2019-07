Christian Vieri è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset in occasione della nuova edizione della Bobo Summer Cup, dichiarando: “Se guardi la rosa della Juventus, pensi che non potrà perdere neppure quest’anno perché comunque ha Cristiano Ronaldo, uno dei più forti al mondo insieme a Messi, quindi parte sempre favorita. Poi ha preso altri giocatori fortissimi, come Ramsey e Rabiot, magari resta anche Higuain. Sono giocatori di altra categoria. Quindi sulla carta dici Juventus, ma non può vincere per sempre, prima o poi perderà un campionato. L’Inter di Conte sta facendo una buona squadra: leggo di Dzeko e Lukaku, questi due sono forti, fanno gol, per cui secondo me l’Inter si avvicinerà e non sarà come l’anno scorso quando la Juve dopo 12 partite era davanti ed era già finita. Quest’anno l’Inter seguirà la Juve fino alla fine”.